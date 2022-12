Dieser Spittaler war wieder im Einsatz für Kinder

Auch in diesem Jahr ist es dem ambitionierten Pensionisten gelungen, Spenden in Höhe von 30.000 Euro zu lukrieren und an Christine Neubauer von der Kärntner Kinderkrebshilfe zu übergeben. Viktor Plank bedankt sich aufrichtig bei allen Menschen, die auch heuer wieder seine Aktion „Ein Herz für Kinder“ bedacht und somit diese beachtliche Summe ermöglicht haben.