Gast spuckt in Taxi, Fahrer fährt ihn zu Polizei

Streit in Auto

Dabei stellte sich heraus, dass der Taxilenker den 30-Jährigen in der Wienerstraße in Linz als Fahrgast aufgenommen hatte. Bei dieser Fahrt gab der 30-Jährige dem Lenker mehrfach Anweisungen, bis die Situation in einem Streit eskalierte und der Fahrgast plötzlich das Taxi vollspuckte. Der Taxilenker fackelte nicht lange und fuhr zur Polizeiinspektion. Der Passagier verhielt sich auch auf der Polizeiinspektion aggressiv und stellte sein Verhalten trotz Abmahnungen nicht ein. Er wurde schließlich festgenommen.