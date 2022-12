Weihnachten fasziniert | Freude teilen

Weihnachten - das Fest des Friedens. Auch in einem Jahr mit einem Krieg in Europa, wie man sich ihn jahrzehntelang nicht einmal albtraumhaft vorstellen konnte. Aber weil ein machtbesessener Unmensch im Kreml unsterblich werden wollte, indem er sein Nachbarland annektiert, mussten schon Zehntausende sterben. Und müssen viele Millionen Menschen in der Ukraine in Kälte und Dunkelheit um ihr Leben zittern - ein Schlaglicht darauf wirft die Reportage von Christoph Matzl aus Odessa in unserer heutigen Ausgabe. Das Schicksal der armen Ukrainer bewegt die Österreicher. Jetzt zu Weihnachten ganz besonders. Das tut den Opfern dieses Krieges gut - so berichten wir heute unter anderem auch über ukrainische Kinder, die in Tirol Weihnachten erleben. Und das Schöne daran: Die befürchtete Melancholie bleibt bei ihnen aus. Die Kinder sind fasziniert. Ja, das ist Weihnachten!