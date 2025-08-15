Laute Traisenpartys verstören stumme Flussbewohner

„Jeder Liter Bier landet unverdünnt in ihrem Lebensraum“

Denn bei brütender Hitze strömen derzeit Tausende „Frequencianer“ ins kühle Nass. Besonders beliebt: das Tosbecken der Wehranlage direkt beim Gelände. „Die Idylle trügt. Der Durchfluss liegt laut Pegel Herzogenburg bei mickrigen 0,71 Kubikmetern pro Sekunde – in St. Pölten sind es wohl kaum mehr. Das bedeutet: Jeder Liter Bier und jeder Tropfen Urin landen unverdünnt im Lebensraum der leidenden Fische“, so Gürtler.