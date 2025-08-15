Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LKW, Ritter, Olympia

Prinzessin Anne: Verrückte Fun Facts zum 75er!

Royals
15.08.2025 06:00
Die Prinzessin, die Bus fährt und für den Nobelpreis nominiert wurde: Royal Family gratuliert ...
Die Prinzessin, die Bus fährt und für den Nobelpreis nominiert wurde: Royal Family gratuliert Prinzessin Anne mit verrückten Fakten zum 75. Geburtstag.(Bild: Jane Barlow / PA / picturedesk.com)

Prinzessin Anne, die Prinzessin Royal, feiert am Freitag ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die königliche Familie auf Instagram eine Reihe charmanter Fun Facts geteilt, die das am fleißigsten arbeitende Mitglie der Königsfamilie noch sympathischer machen! 

0 Kommentare

Unter dem Titel „Wussten Sie schon? Die Prinzessin Royal Edition“ enthüllte die Königsfamilie Details, die Annes erstaunliche und vielfältige Persönlichkeit beleuchten.

Von den Olympischen Spielen bis zum Nobelpreis!

Geburtstag im Zeichen des Friedens: Prinzessin Anne Elizabeth Alice Louise wurde am 15. August 1950, dem VJ Day, um 11:50 Uhr im Clarence House geboren. Dieser Tag markierte das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien.

Olympiateilnehmerin: Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie trat Anne 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal an – als Mitglied des britischen Reitsportteams.

Prinzessin Anne ist seit frühester Jugend leidenschaftliche Reiterin und trat sogar bei ...
Prinzessin Anne ist seit frühester Jugend leidenschaftliche Reiterin und trat sogar bei olympischen Spielen an.(Bild: PA / picturedesk.com)

Nobelpreiskandidatin: Für ihr jahrzehntelanges Engagement als Präsidentin von „Save the Children“ wurde die Prinzessin 1990 von Präsident Kenneth Kaunda aus Sambia für den Friedensnobelpreis nominiert.

Härteste Arbeiterin: Mit insgesamt 562 Auslandsreisen hat Anne jeden Kontinent besucht. Kein Wunder, dass sie oft als das fleißigste Mitglied der königlichen Familie bezeichnet wird.

Über 399 Schirmherrschaften: Sie unterstützt eine beeindruckende Anzahl von Wohltätigkeitsorganisationen, Organisationen und Militärregimentern im In- und Ausland.

Prinzessin Anne mit ihrer Mutter Queen Elizabeth II.
Prinzessin Anne mit ihrer Mutter Queen Elizabeth II.(Bild: AP/Fiona Hanson)

Ein Ritter, keine Dame: 1994 wurde die Prinzessin in den Hosenbandorden aufgenommen. Auf ihren Wunsch hin wurde sie jedoch als „Königlicher Ritter“ des Ordens installiert und nicht als „Dame“.

Der Post der Royal Family zum Durchklicken:

Außergewöhnliche Talente und besondere Hobbys
LKW-Führerschein: Prinzessin Anne ist das erste Mitglied der königlichen Familie mit einem Führerschein für Lastwagen. Sie hat auch schon einen Londoner Doppeldeckerbus und ein Polizeiauto gefahren.

Erstes Mitglied in einer TV-Show: Die Prinzessin Royal war das erste Mitglied der königlichen Familie, das als Kandidatin in einer TV-Quizshow auftrat – in der BBC-Sendung „A Question of Sport“.

Unterstützerin des Rugbys: Seit 1986 ist sie Schirmherrin der schottischen Rugby-Union und besucht regelmäßig Spiele und Trainingseinheiten.

Faible für ihre Sonnenbrillen: Die Prinzessin trägt am liebsten Team-GB-Sonnenbrillen, die für britische Olympioniken designt wurden. 

Prinzessin Anne trägt Team-GB-Sonnenbrillen – seit vielen, vielen Jahren!
Prinzessin Anne trägt Team-GB-Sonnenbrillen – seit vielen, vielen Jahren!(Bild: Rui Vieira / PA / picturedesk.com)

Frisuren-Überraschung am Geburtstagsporträt
Und noch eine liebenswerte Anekdote, die der Palast nicht verraten hat: Seit 40 Jahren trägt Anne ihre fast schon legendäre Beehive-Frisur. Die wilde Mähne einfach zurückgekämmt und festgemacht.

Nicht so  – und für Royal-Fans überraschend! – ist sie im offiziellen Porträt zum 75. Geburtstag zu sehen. Darauf steht sie im weißen Abendkleid neben Ehemann Timothy Laurence mit neuer Hochsteckfrisur, bei der ihr Haar über die Tiara gelegt wurde. 

Prinzessin Anna und ihr Mann Tim Laurence sind seit 1992 verheiratet.
Prinzessin Anna und ihr Mann Tim Laurence sind seit 1992 verheiratet.(Bild: ROTA / Camera Press / picturedesk.com)

Die Fun Facts zeigen, dass die Prinzessin Royal nicht nur ihrer Familie alle Ehre macht, sondern auch ein ganz besonderer Mensch ist. Wir gratulieren zum Geburtstag und freuen uns bereits auf die nächsten Jahre. Denn – das hat die Prinzessin schon klargemacht – an Pension denkt sie noch nicht. Erst mit 90 will sie es ruhiger angehen ... 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
139.729 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.103 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.264 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1533 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
965 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Royals
LKW, Ritter, Olympia
Prinzessin Anne: Verrückte Fun Facts zum 75er!
Liebessommer vorbei!
Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug
Royal-Fans geschockt!
Prinzessin Amalia wurde Opfer von Deepfake-Videos
Wie die Mama
Charlènes Zwillinge sind echte Wasserratten
„Tanzt, träumt, liebt“
Prinzessin Kates emotionale Sommerbotschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf