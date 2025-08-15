Prinzessin Anne: Verrückte Fun Facts zum 75er!

Prinzessin Anne, die Prinzessin Royal, feiert am Freitag ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die königliche Familie auf Instagram eine Reihe charmanter Fun Facts geteilt, die das am fleißigsten arbeitende Mitglie der Königsfamilie noch sympathischer machen!
Unter dem Titel „Wussten Sie schon? Die Prinzessin Royal Edition“ enthüllte die Königsfamilie Details, die Annes erstaunliche und vielfältige Persönlichkeit beleuchten.
Von den Olympischen Spielen bis zum Nobelpreis!
Geburtstag im Zeichen des Friedens: Prinzessin Anne Elizabeth Alice Louise wurde am 15. August 1950, dem VJ Day, um 11:50 Uhr im Clarence House geboren. Dieser Tag markierte das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien.
Olympiateilnehmerin: Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie trat Anne 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal an – als Mitglied des britischen Reitsportteams.
Nobelpreiskandidatin: Für ihr jahrzehntelanges Engagement als Präsidentin von „Save the Children“ wurde die Prinzessin 1990 von Präsident Kenneth Kaunda aus Sambia für den Friedensnobelpreis nominiert.
Härteste Arbeiterin: Mit insgesamt 562 Auslandsreisen hat Anne jeden Kontinent besucht. Kein Wunder, dass sie oft als das fleißigste Mitglied der königlichen Familie bezeichnet wird.
Über 399 Schirmherrschaften: Sie unterstützt eine beeindruckende Anzahl von Wohltätigkeitsorganisationen, Organisationen und Militärregimentern im In- und Ausland.
Ein Ritter, keine Dame: 1994 wurde die Prinzessin in den Hosenbandorden aufgenommen. Auf ihren Wunsch hin wurde sie jedoch als „Königlicher Ritter“ des Ordens installiert und nicht als „Dame“.
Der Post der Royal Family zum Durchklicken:
Außergewöhnliche Talente und besondere Hobbys
LKW-Führerschein: Prinzessin Anne ist das erste Mitglied der königlichen Familie mit einem Führerschein für Lastwagen. Sie hat auch schon einen Londoner Doppeldeckerbus und ein Polizeiauto gefahren.
Erstes Mitglied in einer TV-Show: Die Prinzessin Royal war das erste Mitglied der königlichen Familie, das als Kandidatin in einer TV-Quizshow auftrat – in der BBC-Sendung „A Question of Sport“.
Unterstützerin des Rugbys: Seit 1986 ist sie Schirmherrin der schottischen Rugby-Union und besucht regelmäßig Spiele und Trainingseinheiten.
Faible für ihre Sonnenbrillen: Die Prinzessin trägt am liebsten Team-GB-Sonnenbrillen, die für britische Olympioniken designt wurden.
Frisuren-Überraschung am Geburtstagsporträt
Und noch eine liebenswerte Anekdote, die der Palast nicht verraten hat: Seit 40 Jahren trägt Anne ihre fast schon legendäre Beehive-Frisur. Die wilde Mähne einfach zurückgekämmt und festgemacht.
Nicht so – und für Royal-Fans überraschend! – ist sie im offiziellen Porträt zum 75. Geburtstag zu sehen. Darauf steht sie im weißen Abendkleid neben Ehemann Timothy Laurence mit neuer Hochsteckfrisur, bei der ihr Haar über die Tiara gelegt wurde.
Die Fun Facts zeigen, dass die Prinzessin Royal nicht nur ihrer Familie alle Ehre macht, sondern auch ein ganz besonderer Mensch ist. Wir gratulieren zum Geburtstag und freuen uns bereits auf die nächsten Jahre. Denn – das hat die Prinzessin schon klargemacht – an Pension denkt sie noch nicht. Erst mit 90 will sie es ruhiger angehen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.