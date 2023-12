Celine Dion kann Muskeln nicht mehr kontrollieren

Trotz all der Disziplin der „My Heart Will Go On“-Sängerin, die mit aller Kraft und medizinischen Künsten versucht, wieder auftrittsfähig zu werden, klingt Claudette alles andere als optimistisch: „Ja, es ist ihr Traum, auf die Bühne zurückzukehren. In welcher Form das allerdings möglich ist, das weiß ich nicht.“