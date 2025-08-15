Wildparker verursachen auf Badeplatz Mülllawine

„Das ist eine Katastrophe, ein unerträglicher Zustand, aber wir sind machtlos.“ Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ) ist wütend. Wildparker sind an der Gosaumühle wieder unterwegs. Was zur Folge hat: Verdreckte Parkplätze, überfüllte Mülleimer, die Entsorgung des Abwassers erfolgt oft auf der Wiese und die Körperpflege „schluckt“ der See.