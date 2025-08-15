Für Aufsteiger hat Sturm keine Geschenke übrig!

Die Transferperiode endet am 1. September, Sturm sucht noch Verstärkungen: „Ich hab mich allerdings weder mit Zu- noch Abgängen beschäftigt.“ Interesse an seiner Person will er aber nicht leugnen: „Sicher war Interesse da, aber mein voller Fokus ist bei Sturm, solange ich hier bin. Ich beschäftige mich nicht mit anderen Dingen. Sollte etwas Außergewöhnliches kommen, werde ich überlegen, aber ich hab einen längerfristigen Vertrag hier. Und unser aller Wunsch ist es ja, ein zweites Mal in die Champions League zu kommen.“