Präsident verrät: Nigerianer vor WAC-Wechsel!

Transfernews beim WAC! Zwar läuft‘s sehr zögerlich, aber für Cheftrainer Didi Kühbauer könnte sich bald was tun. Denn dieser defensive Mittelfeldspieler von Olimpija Laibach steht laut „Krone“-Infos ante portas. Und: So geht‘s mit Nwaiwu und Weissman weiter!
Etwas zögerlich laufen die Transfergeschäfte bei Cupsieger WAC – sowohl was die Zu-, als auch Abgänge betrifft. Der ivorische Innenverteidiger Adama Drame (20) konnte nun zwar die Rot-Weiß-Card abholen, ist somit ab sofort spielberechtigt – auf den seit Monaten gewünschten „Sechser“ wartet Cheftrainer Didi Kühbauer aber noch immer. „Wir sind wohl an zwei Spielern dran – aber bei der Ablöse spießt es sich noch“, betont WAC-Präsident Dietmar Riegler.
Riegler hält auch mit Spielerberater Lino Heiduck (der schon in den ersten Transfer involviert war!) wegen Ex-Bomber Shon Weissman (29) weiter den Kontakt. Noch-Besitzer Granada wäre aktuell angeblich bereit, den Israeli gratis, nur gegen Übernahme seiner Bezüge, abzugeben. Aber auch hier steht eine endgültige Entscheidung noch aus.
Konkret dürfte es aber nun werden: Der nigerianische Defensivmann Peter Agba (22) von Olimpija Laibach könnte ins Lavanttal wechseln, ist an Laibach-Präsident Adam Delius für einen Transfer bereits herangetreten. „Ja, es stimmt. Der WAC will ihn haben. Es soll bald eine Entscheidung fallen, ob es zustande kommt. Agba ist jedenfalls ein brutaler Spieler – und total unkompliziert. Es geht aber natürlich noch um die Ablöse“, verrät Delius der „Krone“.
Die schnellste Verstärkung kommt jedenfalls aus den eigenen Reihen: Abwehr-Ass Chibuike Nwaiwu hat nach seinem diffizilen Innenbandriss das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, wird einen Transfer wohl auf den Winter verschieben.
