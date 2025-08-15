Präsident verrät: Nigerianer vor WAC-Wechsel!

Konkret dürfte es aber nun werden: Der nigerianische Defensivmann Peter Agba (22) von Olimpija Laibach könnte ins Lavanttal wechseln, ist an Laibach-Präsident Adam Delius für einen Transfer bereits herangetreten. „Ja, es stimmt. Der WAC will ihn haben. Es soll bald eine Entscheidung fallen, ob es zustande kommt. Agba ist jedenfalls ein brutaler Spieler – und total unkompliziert. Es geht aber natürlich noch um die Ablöse“, verrät Delius der „Krone“.