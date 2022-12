Dutzende Migranten in Seenot - Schwangere Frau tot

Minderjährige ohne Begleitung an Bord

Das bei Rettungsmissionen im Mittelmeer aktive Rettungsschiff „Life Support“ ist inzwischen am Donnerstag mit 142 Migranten an Bord in den Hafen der Stadt Livorno in der Toskana eingelaufen. Begleitet wurde es von einem Patrouillenboot der italienischen Küstenwache, teilten die Behörden mit. An Bord befanden sich mehrere Minderjährige ohne Begleitung und eine schwangere Frau. „Sie wurden bei zwei Operationen vor Malta gerettet“, sagte Rossella Miccio, Präsidentin der NGO Emergency.