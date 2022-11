Lampedusa: Baby-Leiche auf Migrantenboot entdeckt

Italien will Flüchtlinge zurückschicken

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni kritisierte am Mittwochabend die Entscheidung der sizilianischen Gesundheitsbehörden, rund 250 Menschen, die sich an Bord von zwei von NGOs betriebenen Rettungsschiffen befanden, aus gesundheitlichen Gründen in Catania von Bord gehen zu lassen. Die Schiffe - die Humanity 1 und die Geo Barents - legten am Sonntag in der sizilianischen Stadt an, doch die Regierung erlaubte zunächst nur Menschen, die als gefährdet galten, an Land zu gehen. Die Regierung hatte die Schiffe angewiesen, mit den anderen Menschen, die noch an Bord waren, in internationale Gewässer zurückzukehren.