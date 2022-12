Wiener Pfeffer gibt Ländle-Team die richtige Würze

Highlight in Lustenau

Trotzdem wird er in diesem Jahr noch einmal nach Vorarlberg reisen. Denn beim Austria Top 12-Turnier in Lustenau, wo sich am 28. Dezember die Elite des Landes trifft, ist er dabei. Und geht dort auch äußerst optimistisch ins Turnier. „Letztes Jahr war ich im Finale, natürlich würde ich es auch gerne einmal gewinnen“, gesteht Pfeffer, „aber es wird schwierig. Es sind doch einige Vollprofis dabei - das bin ich nicht mehr.“