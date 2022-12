Alkolenker stürzte fast von Brücke in eisigen Inn

Fahrer war alkoholisiert

Glück im Unglück: Fußgänger oder Radfahrer waren zu diesem Zeitpunkt keine am Gehsteig. „Eine hinter dem Pkw fahrende Zeugin, die bereits vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise des Lenkers festgestellt hatte, alarmierte sofort den Notruf“, heißt es seitens der Polizei. Brisant jedoch: Der 32-jährige Unfalllenker war laut Ermittlern alkoholisiert. „Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen“, so eine Beamtin zur „Krone“.