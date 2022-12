Beim ORF Salzburg geben sich Parteien ganz artig

Zudem haben sich bei der sogenannten „Entpolitisierung“ des ORF in der Vergangenheit weder FPÖ noch SPÖ besondere Lorbeeren verdient. Man muss sich bloß die Chats von Heinz-Christian Strache zu den Umfärbungswünschen im ORF in Erinnerung rufen. Und wo und wann immer die SPÖ am Ruder war, hat sich das Interesse an einer echten Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Senders ebenfalls in sehr engen Grenzen gehalten. Gut vorkommen - das ist so ziemlich alles, was man will.