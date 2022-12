Fünffach-Mutter (23) ließ Tochter höllisch leiden

„Ich hätte mit ihr wohl zum Doktor gehen sollen“, weinte eine 23-jährige Oberländerin am Dienstag in Innsbruck vor Richter Paul Menardi. Trotz unzähliger blauer Flecken und Unterblutungen im Gesicht sowie am Körper, drei Rippenbrüchen und einer schweren Verletzung am Schienbein unterließ es die junge Fünffach-Mutter mit ihrer nicht einmal zwei Jahre alten Helena (Name von der Redaktion geändert), ein Spital aufzusuchen. „Ich wurde bei einer früheren Behandlung einmal im Krankenhaus als hysterisch dargestellt, dies wollte ich vermeiden“, rechtfertigte sich die Angeklagte.