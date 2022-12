Unglückliches Land feiert | Messi-Mania

Messi-Mania. Nein, natürlich ebbt die Messi-Mania ein, zwei Tage nach dem Finale der Fußball-WM nicht ab. Auf der ganzen Welt wird der Jahrhundert-Kicker gewürdigt. „Krone“-Postler und Argentinien-Fan Michael Jeannée steht nicht allein, wenn er heute schreibt: „Lieber Messi, Du bist ein Wunder.“ Wobei: Ganz so ungeteilt ist die Begeisterung dann auch wieder nicht. Auf krone.at wollten wir in der „Frage des Tages“ wissen, ob man Messi nun für den Größten aller Zeiten halte. Wer da mit einem sehr klaren Ja rechnete wurde enttäuscht - es kam gerade einmal ein Fifty-Fifty heraus. Auch unter den Journalisten findet Messi keine ungeteilte Bewunderung. Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen etwa geht sogar richtig scharf ins Gericht mit dem argentinischen Star, wenn er schreibt „Dem rührseligen Messi-Märchen, das während und nach dem Finale erzählt wurde, vom ach so sympathischen argentinischen Jungen, dem endlich zuteil wurde, was er längst verdient gehabt hätte, kann ich offen gestanden nur begrenzt folgen. Es tut mir echt leid: Aber wenn Messi am Ball zaubert, sehe ich immer auch den schwerst geldgeilen oder komplett uninformierten Mann, der es völlig normal zu finden scheint, Geld von Ländern zu nehmen, die Menschenrechte mit Füßen treten. Der ganz ungeniert als Posterboy für Diktatoren aufläuft.“ Und er erwähnt auch noch Messis gigantisches Gehalt und seine Tätigkeit als Tourismusbotschafter Saudi-Arabien, also „fürs Land des Knochensägen-Prinzen“, wie der deutsche Autor schreibt. Ja, eh, all das sollte man auch bedenken. Und doch bleibt Messi ein sympathischer Superstar, der besser spielt als alle anderen. Übrigens: Wir erinnern uns an die kurze Zeitspanne, in der auch Deutschland bei dieser WM dilettierte: Als große moralische Vorbilder entpuppten sich die deutschen National-Kicker da auch nicht gerade. Und als Wunderkicker schon gar nicht.