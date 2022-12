So könnten Patienten schneller einen Arzt finden

Überfüllte Ambulanz belastet Krankenhäuser

Einigen bleibt nichts anderes übrig, als sich in die nächste überfüllte Ambulanz zu quälen. Das belastet die Krankenhäuser. Also warum nicht der umgekehrte Weg? Spitalsärzte erhalten einen Kassenvertrag und arbeiten in Ordinationen mit. Oder eröffnen mit Kollegen selbst eine.