Zellhofer unter den schönsten verheirateten Frauen

Für die Lochauerin heißt es nun Daumen drücken, denn am 17. Dezember findet die große Mrs. World-Wahl in Las Vegas statt. Eva Zellhofer ist schon seit ein paar Tagen vor Ort und durfte an aufregenden Veranstaltungen teilnehmen und hat sich mit den Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt angefreundet.