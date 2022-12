Feurstein lebt seinen Traum auch in Alta Badia

Kein Start in Gröden

Keine besonders große Rolle in diesem Plan scheint in der aktuellen Situation jenes Weltcup-Fixticket für den Super-G zu spielen, das der Mellauer in der vorigen Europacupsaison als Dritter der Disziplinenwertung holen konnte. Wie schon in Lake Louise (Kan) und Beaver Creek (US) verzichtet der Head-Pilot auch in Gröden auf einen Super-G-Start. Stattdessen gilt seine ganze Konzentration der „Gran Risa“. „In Val d’Isere oder in Alta Badia Riesentorlauf zu fahren - das waren die Sachen, wovon ich als kleiner Junge geträumt habe“, gesteht Feurstein „Schon cool, dass ich da jetzt dabei bin."