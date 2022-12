Der jüngste Trompeter in dieser Stillen Nacht

Der erste Auftritt

„Wir haben die Noten bei den Liedern so eingerichtet, dass er gut mithalten kann“, schmunzelt Stefan Spieler, stolzer Papa und großes Vorbild, denn er ist selbst Musiker und Lehrer an der Landesmusikschule in Ried.

Paul musste dennoch viel üben, und er wollte das auch. Nach seinem ersten Auftritt auf einem Markt wirkt er erleichtert und hält grinsend den Daumen hoch: „Es war cool!“