Neuer Herr über das Wasser im Nordburgenland

Der Grund für Zapfls Ablöse liegt laut einem Insider schlicht an der politischen Geografie. Unter Landeshauptmann Hans Niessl waren einige wichtige öffentliche Posten mit Personen aus dessen Heimatbezirk Neusiedl am See besetzt worden, unter ihnen der Nickelsdorfer Ortschef Zapfl. Nun sollen manche Entscheidungsträger wieder näher an oder in der Landeshauptstadt angesiedelt werden – Wimpassing liegt im Bezirk Eisenstadt-Umgebung.