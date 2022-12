Tapfere Elena (6) droht wegen Tumor zu erblinden

Berufsziel „Superheldin“

Seit Herbst geht Elena zur Schule, besucht eine Integrationsklasse. Regelmäßige Therapien begleiten ihren Alltag. Die Nebenwirkungen erträgt sie tapfer. „Sie hat so ein liebes, offenes Wesen und ist gleichzeitig so zäh und zielstrebig“, sagt die Mama über die Sechsjährige, die sich mit Singen und Tanzen von ihrer Krankheit ablenkt. Elenas Berufsziel: „Sie will einmal Superheldin werden“, schmunzelt Eva.

Für daheim benötigt Elena nun ein Lesegerät mit spezieller Optik, das laut Kostenvoranschlag aber 4800 € teuer ist.