Jetzt kann der Pistenspaß im Land endlich starten

Das Mostviertel hat aber auch für Frühaufsteher ein spezielles Angebot. Beim „Guga hö“, was so viel bedeutet wie „hellwach“, werden unberührte Hänge vor allen anderen befahren. Das besondere Wintererlebnis gibt nur an bestimmten Terminen in Lackenhof-Ötscher, Annaberg, auf der Gemeindealpe Mitterbach oder am Hochkar statt.