Wiens Hausberge locken mit sportlicher Abwechslung

Wenn sich die Natur in und um Wien in ihre weiße Winterrobe hüllt, dann zieht es viele Wiener wieder in die Skigebiete in Niederösterreich. Hier haben sich die Pistenkenner bereits auf die neue Saison vorbereitet. Ideal: Alle Skigebiete lassen sich aus dem Zentrum Wiens bei üblichem Verkehr in maximal zweieinhalb Stunden erreichen. Perfekt für einen winterlichen Tagesausflug. Wir haben die Neuheiten aus einigen Regionen zusammengetragen: Pistenspaß mit den Kleinsten lässt sich perfekt im abwechslungsreichen Familienskiland St. Corona am Wechsel mit Funpark, Winterspielplatz, speziellen Aufstiegshilfen für die Kleinen sowie einem Rodelverleih erleben.