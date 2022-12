Polizisten in Ungarn: „Auf Asylbremse steigen“

Die „Operation Fox“ ist an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland angelaufen. Österreichische Polizisten sollen dabei auf ungarischem Staatsgebiet in Kooperation mit den dortigen Behörden Flüchtlinge aufgreifen und Schlepperei bekämpfen. „Sie haben die Aufgabe, konsequent und fest auf die Asylbremse zu steigen“, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einem Besuch an der Grenze bei der Brücke von Andau (Bezirk Neusiedl am See).