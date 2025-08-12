Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Nicht rosig

Fußball International
12.08.2025 09:42
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über Österreichs Fußball.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über Österreichs Fußball.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)
Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Letzter LASK, Vorletzter Blau-Weiß Linz, Drittletzter Ried. Oberösterreich hat erst einen Punkt auf dem Konto, weiter im Westen sieht die Momentaufnahme attraktiver aus. Zwei als Abstiegskandidaten gehandelte Klubs lachen von der Spitze. Wattens führt vor Altach, Rapid ist punktegleich Dritter. „Von diesem Ranking müssen wir einen Screenshot machen“, lächelt Kapitän Valentino Müller, der für die Tiroler in den ersten beiden Runden vier Tore erzielte, in Wattens als Mann der Stunde gefeiert wird.

Nur das Publikum spielt nicht wirklich mit. Lediglich 2350 verirrten sich zum 3:1 gegen den LASK. Da bei den Übertragungen die Kamera auf die leere Haupttribüne gerichtet ist, wirkt die Szenerie noch trister. Dafür erleben die Tiroler Profis heute erstmals (!) ein ausverkauftes Tivolistadion.

 Die knapp 16.000 Tickets für den Test gegen Real waren binnen 40 Minuten vergriffen, Erinnerungen an große Europacup-Abende vor der Nordkette-Traumkulisse werden wach.

Österreichs internationale Erfolgsaussichten sehen nicht rosig aus. Salzburgs Traum von der Champions League droht zu platzen, Rapid und Austria stehen in der Conference League mit dem Rücken zur Wand. Die rot-weiß-rote Bundesliga mag zwar an Spannung gewinnen, doch Österreichs Klubs verlieren in der bedeutenden Fünfjahreswertung der UEFA weiter an Boden.

Folgen Sie uns auf