Nicht rosig

Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Letzter LASK, Vorletzter Blau-Weiß Linz, Drittletzter Ried. Oberösterreich hat erst einen Punkt auf dem Konto, weiter im Westen sieht die Momentaufnahme attraktiver aus. Zwei als Abstiegskandidaten gehandelte Klubs lachen von der Spitze. Wattens führt vor Altach, Rapid ist punktegleich Dritter. „Von diesem Ranking müssen wir einen Screenshot machen“, lächelt Kapitän Valentino Müller, der für die Tiroler in den ersten beiden Runden vier Tore erzielte, in Wattens als Mann der Stunde gefeiert wird.