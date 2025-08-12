Das „WeinX1“ lehrt im Burgenland ein „Piefke“

Idee von Weintouren in Österreich kam im Urlaub

In einem Urlaub in Südafrika kam ihn dann die zündende Idee bei einer gebuchten Weintour. „So etwas gibt es in Österreich nicht. Also habe ich angefangen, genau das zu planen.“ Im September 2019 startete Höffken mit seinen „WeinX1“ Touren. 2021 kam dann die Greisslerei und Vinothek in Jois dazu, die er mit seiner Frau betreibt. Dort gibt es edlen Wein, aber auch Produkte von heimischen Produzenten.