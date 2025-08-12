Das „WeinX1“ lehrt im Burgenland ein „Piefke“

Er ist ein Deutscher im Burgenland. Und erzählt den Gästen etwas über Wein. Wie Michael Höffken dazu gekommen ist, erzählt er im humorvollen Gespräch in seiner Greisslerei, die er gemeinsam mit seiner Frau in Jois betreibt.
Michael Höffken kommt eigentlich aus Xanten am Niederrhein. Er stammt aus einem Gastrobetrieb, den er ursprünglich übernehmen wollte. Dann kam allerdings alles anders.
Er lernte zwar Koch und Restaurantfachmann, ging aufs Kreuzfahrtschiff und von dort landete er in Tirol, wo er gleich am ersten Tag seiner Frau über den Weg lief. Während er sofort hin und weg von ihr war, brauchte es bei ihr ein halbes Jahr, bis sie sich auf ihn einließ.
In Tirol kam Höffken auch zum ersten Mal beruflich mit Wein in Berührung. „Ich hatte keine Ahnung vom Weinverkauf“, erzählt er. „Mein Lieblingssatz bei den Gästen war: ’probieren Sie diesen Wein, den habe ich gestern mit meiner Freundin getrunken und so habe ich sie noch nie erlebt!’“, lacht er.
Der Oberkellner nahm ihn unter seine Fittiche und lehrte ihm einiges. Der Chef vom „Jungbrunnen“ in Tirol, schickte ihn schließlich zur Ausbildung in die Weinakademie nach Rust – so kam er ins Burgenland. Die Liebe zu den edlen Tropfen war entfesselt – Höffken ließ sich zum Weinakademiker ausbilden – und lernte auch etliche Winzer kennen. So landete er schließlich im Team von Leo Hillinger, wo er 22 Länder betreute.
Idee von Weintouren in Österreich kam im Urlaub
In einem Urlaub in Südafrika kam ihn dann die zündende Idee bei einer gebuchten Weintour. „So etwas gibt es in Österreich nicht. Also habe ich angefangen, genau das zu planen.“ Im September 2019 startete Höffken mit seinen „WeinX1“ Touren. 2021 kam dann die Greisslerei und Vinothek in Jois dazu, die er mit seiner Frau betreibt. Dort gibt es edlen Wein, aber auch Produkte von heimischen Produzenten.
Was Wein für Michael Höffken bedeutet, verrät er auch dort im persönlichen Gespräch gerne. Denn er meint: „Es gibt Momente, da wird Wein zu Wellness. Ich helfe Ihnen dabei, den richtigen Tropfen dafür zu finden!“
Mehr über ihn gibts auf weinx1.com.
