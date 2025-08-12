Guido Burgstaller steigt ins Trainergeschäft ein!

„Absoluter Gewinn“

„Ich freue mich auf ihn und auf die Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Guido ein absoluter Gewinn und Mehrwert für uns als Team sein wird. Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten. Auf der anderen Seite wollen wir Guido die Möglichkeit bieten, die Arbeitsweise eines modernen Staffs aus der Trainerperspektive kennenzulernen und ihm zeigen, wie man im Umgang mit jungen Spielern die kurze Zeit optimal nutzt, um sie bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten“, sagt U19-Teamchef Scherb.