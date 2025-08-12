Vorteilswelt
ÖFB gelingt Coup

Guido Burgstaller steigt ins Trainergeschäft ein!

Fußball National
12.08.2025 10:16
Guido Burgstaller
Guido Burgstaller(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Guido Burgstaller steigt ins Trainergeschäft ein! Der ehemalige Rapid-Stürmer verstärkt Österreichs U19-Nationalteam von Teamchef Martin Scherb.

Für Burgstaller, der im Sommer seine aktive Laufbahn als Spieler beim SK Rapid beendete, ist es die erste Trainerstelle. Im Juni war er in seinem Heimat-Bundesland Kärnten bei der „Trainieren mit dem Teamchef“-Tour zu Gast.

„Absoluter Gewinn“
„Ich freue mich auf ihn und auf die Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Guido ein absoluter Gewinn und Mehrwert für uns als Team sein wird. Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten. Auf der anderen Seite wollen wir Guido die Möglichkeit bieten, die Arbeitsweise eines modernen Staffs aus der Trainerperspektive kennenzulernen und ihm zeigen, wie man im Umgang mit jungen Spielern die kurze Zeit optimal nutzt, um sie bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten“, sagt U19-Teamchef Scherb.

U19-Teamchef Martin Scherb
U19-Teamchef Martin Scherb(Bild: Urbantschitsch Mario)

Sebastian Prödl (Leiter Nachwuchs-Nationalteams) freut sich ebenfalls über den gelungenen Coup: „Es freut uns alle sehr, dass wir Burgi für dieses Engagement begeistern und gewinnen konnten. In der U19 stehen die Spieler vor dem herausfordernden Step vom Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich. Dabei soll Burgi den Jungs auf und neben dem Platz mit all seiner Erfahrung und Qualität helfen. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Vita perfekt in diese Rolle passt. Unsere Spieler, natürlich besonders die Offensivkräfte, werden von seinen Inputs profitieren.“

Guido Burgstaller: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe im U19-Team – besonders auf die Zusammenarbeit mit den jungen, talentierten Spielern sowie mit dem Trainerteam. Ich möchte meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen gerne an die Jungs auf dem Platz weitergeben und hoffe gleichzeitig, selbst viel vom Trainerteam lernen zu können.“

EM-Quali-Start im Oktober
Das U19-Nationalteam (Jahrgang 2007) startet im Oktober in die Qualifikation zur UEFA U19 EURO 2026. Dabei trifft die Scherb-Auswahl beim Mini-Turnier der ersten Quali-Runde in Slowenien auf Israel, Luxemburg und die Gastgeber. Zuvor bestreitet das U19-Team im September noch zwei Testspiele gegen Wales und Belgien.

