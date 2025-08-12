Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Begegnung freundlich“

Video-Beweis: Wale und Delfine spielen miteinander

Wissenschaft
12.08.2025 10:25
Buckelwale (Archivbild) wurden besonders oft beim Spiel mit Delfinen beobachtet.
Buckelwale (Archivbild) wurden besonders oft beim Spiel mit Delfinen beobachtet.(Bild: EPA/PROMETEO LUCERO / GREENPEACE / HO)

Der Ozean ist zwar riesig, doch manchmal kreuzen sich die Wege seiner Bewohner – etwa die von Walen und Delfinen. Eine Studie von Forschern der australischen Griffith Universität liefert nun neue Einblicke, wie diese Begegnungen ablaufen.

0 Kommentare

Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet, etwa Aufnahmen von Touranbietern zum Wale-Beobachten, von Hobby-Fotografen und Wissenschaftlern. Insgesamt wurden 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern analysiert. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin „Discover Animals“ veröffentlicht.

Begegnungen spielerisch und freundlich
Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion – spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend. Besonders bei Buckelwalen, die als äußerst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen. „Da wird durchaus ein gewisses Interesse bekundet“, sagt Meynecke der Deutschen Presse-Agentur.

Videos zeigen das Spiel zwischen Delfinen und Walen: 

Delfine suchen häufig die Nähe zum Kopf der Wale
Meist sind es die Delfine, die die Wale aufsuchen – besonders häufig in der Nähe des Wal-Kopfes. „Die Vermutung ist, dass die Delfine in Sichtweite der Wale bleiben, um von ihnen gesehen zu werden“, erklärt Meynecke. „Die Tiere können sich bereits über Geräusche wahrnehmen, aber die visuelle Wahrnehmung scheint ebenfalls von Interesse zu sein.“

  Dank Technik – etwa Kameras, die an Walen befestigt werden – konnten die Forscher beobachten, dass Delfine den Walen teilweise bis auf den Meeresboden folgen und dabei auch Augenkontakt halten.

Grtoße Tümmler, hier vor der Küste Australiens, gelten als sehr verspielt.
Grtoße Tümmler, hier vor der Küste Australiens, gelten als sehr verspielt.(Bild: AP/Andrew Brooks)

  Gleichzeitig genießen die Delfine es von Zeit zu Zeit an der Seite des Wales „mitzureiten“ – weniger als Transportmittel, sondern mehr ein spielerisches Verhalten, das ihnen offenbar Freude bereitet. „Es macht ihnen eindeutig Spaß, die Druckwelle des Wals zu nutzen, ähnlich wie Menschen beim Wellenreiten“, sagt Meynecke.

Wale wollen auch mal ihre Ruhe
Doch das Zusammenspiel ist nicht immer harmonisch: In Zeiten von Nahrungskonkurrenz können Wale mit Schwanzschlägen signalisieren, dass sie Abstand wünschen. In dem Fall ist der Bedarf nach Gesellschaft eher gering. Begegnungen dieser Art kamen jedoch vergleichsweise selten vor.

  Delfine scheinen besonders dann Interesse zu zeigen, wenn es unter den Walen zu Auseinandersetzungen kommt. Laut den Forschern bleiben die Delfine besonders dann gerne in der Nähe, wenn viel passiert – etwa, wenn Wale miteinander kämpfen oder Kälber dabei sind. Dann beobachten die Delfine die Szenen sehr genau, ohne sich jedoch einzumischen.

Lesen Sie auch:
„Open Mouth“
Wieso lächeln Delfine? Neue Erkenntnisse erstaunen
03.10.2024
Tierschützer erfreut
Wie Walen die globalen Wirtschaftsprobleme helfen
12.04.2025

Interaktion könnte Kreativität fördern
Auch wenn viele Begegnungen neutral ausfielen, reagierten Wale in zahlreichen Fällen positiv auf ihre neugierigen Gefährten – ein Zeichen, dass sie das Zusammensein genießen könnten. Warum sich die Tiere so begegnen, ist noch nicht vollständig geklärt. „Es könnte tatsächlich Unterhaltung sein“, sagt Meynecke und weist darauf hin, dass Buckelwale schon öfter beobachtet wurden, wie sie mit Seetang spielen und ihn auf ihrem Kopf balancieren – was mitunter als Ausdruck von Kreativität und Spaß gewertet wird.

Eine Theorie: Interaktionen mit Delfinen stellen eine Form von sozialem Spiel dar, das Kreativität fördern. „Wie auch beim Menschen braucht das Gehirn gerade bei intelligenten Wesen Phasen der Kreativität“, erklärt Meynecke. Dieses „Spiel“ könnte damit eine Funktion für die sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erfüllen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
214.250 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.827 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.071 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1131 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1029 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
916 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Wissenschaft
„Begegnung freundlich“
Video-Beweis: Wale und Delfine spielen miteinander
„Kein Riff verschont“
Hitze: Rekord-Korallenbleiche vor Westaustralien
„Ergreifender Moment“
Nach 66 Jahren: Knochen von Forscher gefunden
Krone Plus Logo
Beziehungs-Studie
Wie Sex-Vergangenheit die Partnerwahl beeinflusst
Professor beruhigt:
„Wir verbrauchen nur fünf Prozent des Wassers“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf