Nicola Peltz OBEN OHNE mit Mama Claudia (70)

Das Brooklyn-Drama wird immer verrückter! Seine Frau Nicola Peltz-Beckham posierte OBEN OHNE mit ihrer Mama – am Tag der geheimen Hochzeit!
Während David (50) und Victoria Beckham (51) noch immer fassungslos sind, dass sie von der zweiten Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn (26) ausgeschlossen wurden, sorgt die Braut für den nächsten Aufreger: Topless-Fotos – gemeinsam mit ihrer eigenen Mutter!
Vor der geheimen Trauung posierte Nicola Peltz-Beckham (30) für intime Aufnahmen, die sie jetzt auf Instagram stellte: Sie steht halbnackt hinter Mama Claudia (70), die offenbar gerade dabei ist, ihr Kleid anzuziehen – lachend, schminkend, wie bei einer Luxus-Pyjama-Party.
Und wo war die Beckham-Familie?
Nicht eingeladen! Stattdessen nur Peltz-Verwandte in den vordersten Reihen. Papa Nelson (83) hielt die Zeremonie, Nicola trug Claudias Vintage-Brautkleid von 1985.
Ein Insider zu The Sun: „Für David war das wie ein Schlag ins Gesicht. Die Peltzes spielen die Hauptrolle – die Beckhams sind komplett raus.“
Schon zum 50. Geburtstag von Papa David fehlte Brooklyn. Jetzt fragen sich viele: Will er überhaupt noch Beckham heißen – oder bald Peltz?
Die Fans sind gespalten: Man kann die freizügigen Fotos als „schöne Mutter-Tochter-Momente“ sehen. Oder als weiteren Affront gegen die Schwiegerfamilie – mit maximaler öffentlicher Demütigung.
Fakt ist: Diese Hochzeitsbilder wird man so schnell nicht vergessen.
