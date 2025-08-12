Aus Garage gestohlen: 85-Jährige bekam Auto zurück

„Das war ein Schock, ich bin immer noch ganz fertig.“ Ursula Weilharter (85) hat turbulente Tage hinter sich. Dreiste Diebe stahlen aus der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Salzburg-Itzling ihr geliebtes Auto. „Ich bin am Donnerstag in die Garage und es war einfach weg“, sagt sie. Panisch rief sie ihren Sohn an. „Ich wusste ja nicht, was in so einem Fall zu tun ist.“