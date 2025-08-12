Aus Garage gestohlen: 85-Jährige bekam Auto zurück

Auto von Raser im Lungau vorläufig eingezogen
Mit 170 km/h unterwegs
Unbekannte trieben in der Garage eines Salzburger Wohnhauses ihr Unwesen. Sie demolierten drei Fahrzeuge und stahlen das Auto von Ursula Weilharter (85). Mit dem Citroën machten die Diebe eine illegale Spritztour. Freunde ihres Sohnes fanden den Pkw jetzt wieder.
„Das war ein Schock, ich bin immer noch ganz fertig.“ Ursula Weilharter (85) hat turbulente Tage hinter sich. Dreiste Diebe stahlen aus der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Salzburg-Itzling ihr geliebtes Auto. „Ich bin am Donnerstag in die Garage und es war einfach weg“, sagt sie. Panisch rief sie ihren Sohn an. „Ich wusste ja nicht, was in so einem Fall zu tun ist.“
