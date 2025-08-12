Superstar Taylor Swift kündigt neues Album an!

Swift tritt am Mittwoch in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. „Ich wollte euch etwas zeigen“, sagt die Sängerin dort. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt.

Zitternde Fans danken „höheren Mächten“

Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint. Auf Facebook machten die Fans ihrer Begeisterung schon einmal Luft: „Meine Hand zittert“, schrieb ein Swiftie. Ein weiterer Fan dankte „höheren Mächten“: „Wir haben eine Taylor-Dürre hinter uns.“