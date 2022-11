Orbans Interesse? „Menschen zu uns weiterschicken“

Angriffe auf Infrastruktur: „Man will Menschen aushungern lassen“

Als „skrupellos und sehr verbrecherisch“, bezeichnet Ernst-Dziedzic die Gräueltaten in der Ukraine. In Cherson hat man erst vor einer Woche Leichen mit Folterspuren entdeckt. Man stehe hier noch am Anfang der Ermittlungen, hat es seitens der Ukraine geheißen. „Im Moment haben wir es wirklich mit einer Brutalität zu tun, die kaum zu glauben ist, dass man sich derart an Frauen, Kindern und der zivilen Bevölkerung vergehen kann.“