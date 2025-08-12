Vorteilswelt
Lenker (78) reanimiert

Auto krachte in Garten: Passant als Lebensretter

Tirol
12.08.2025 10:40
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall in St. Johann in Tirol: Ein 78-jähriger Pensionist dürfte aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto kam von der Straße ab, durchschlug eine Hecke samt Zaun und krachte in einen Garten. Ein Passant setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation.

0 Kommentare

Ereignet hatte sich der dramatische Unfall bereits am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr. Das Auto des Pensionisten habe den Gartenzaun samt Hecke bei einem Mehrparteienhaus durchschlagen. Im Garten selbst habe sich zum Unfallzeitpunkt zum Glück niemand aufgehalten.

Lenker regungslos am Fahrersitz
Der Autolenker jedoch hatte das Bewusstsein verloren, saß regungslos am Fahrersitz. Ein 32-jähriger Passant bemerkte den Verunfallten, setzte die Rettungskette in Gang und startete sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Zitat Icon

Durch die schnelle Reaktion des 32-Jährigen und das rasche Einschreiten der Rettungskräfte konnte der Lenker erfolgreich wiederbelebt werden.

Die Polizei

Mit Erfolg! „Durch die schnelle Reaktion des 32-Jährigen und das rasche Einschreiten der Rettungskräfte konnte der Lenker erfolgreich wiederbelebt werden“, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung musste die Feuerwehr mittels Bolzenschneider eine Öffnung in den Gartenzaun schneiden, um den 78-Jährigen bergen zu können.

Das Unfallauto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.
Das Unfallauto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)

Senior in kritischem Zustand im Spital
Anschließend wurde der Pensionist in kritischem Zustand ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der Pkw musste letztlich von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

