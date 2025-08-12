Auto krachte in Garten: Passant als Lebensretter

Spektakulärer Unfall in St. Johann in Tirol: Ein 78-jähriger Pensionist dürfte aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto kam von der Straße ab, durchschlug eine Hecke samt Zaun und krachte in einen Garten. Ein Passant setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation.