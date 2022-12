Schengen-Veto: „Die Asyllücke heißt Ungarn“

Maue Antworten „ändern nichts an den Fakten“

Am meisten trage das Studium der Akten zum Erkenntnisgewinn im U-Ausschuss bei - Zehntausende sind es insgesamt. „90 Prozent, was man dazulernt, lernt man aus den Akten“, so der SPÖ-Fraktionsvorsitzende. Der Auskunftsperson werden diese Fakten vorgelegt und die Chance geboten, „zu kooperieren“. Tut sie das nicht, ist das auch okay, denn „es ändert ja nichts an den Fakten“.