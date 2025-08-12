Vorteilswelt
Geht zu Konkurrenten

Fix! Fußball-Beauty Lehmann verlässt Juventus

Fußball International
12.08.2025 10:26
Alisha Lehmann verlässt Juventus, aber bleibt in Italien.
Alisha Lehmann verlässt Juventus, aber bleibt in Italien.(Bild: AFP/APA/Saeed KHAN)

Jetzt ist es fix! Fußball-Profi Alisha Lehmann verlässt Juventus und wechselt innerhalb der Serie A zum FC Como Women. Das hat die Schweizerin am Dienstag auf Instagram bekanntgegeben. 

0 Kommentare

Sportlich spielte Lehmann bei Meister Juventus häufig eine Nebenrolle – Aufmerksamkeit bescherte die Fußball-Schönheit ihrem Verein aber allemal. Ihre rund 17 Millionen Instagram-Follower sind nun auch für Como sicherlich interessant. Immerhin steht man dort am Beginn eines neuen Projekts. 

Für die Zukunft sind rund 100 Millionen Euro an Investitionen geplant – Lehmann hilft auf und neben dem Fußballplatz dabei, die Bekanntheit zu steigern. „Como ist ein junger Verein, aber er hat eine klare Zielstrebigkeit. Er scheut sich nicht, Dinge anders zu machen – und das ist für mich ein Zeichen von Stärke“, freut sich Lehmann auf die neue Herausforderung.

Ähnliche Themen
Juventus Turin
Loading
