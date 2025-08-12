Fix! Fußball-Beauty Lehmann verlässt Juventus

Für die Zukunft sind rund 100 Millionen Euro an Investitionen geplant – Lehmann hilft auf und neben dem Fußballplatz dabei, die Bekanntheit zu steigern. „Como ist ein junger Verein, aber er hat eine klare Zielstrebigkeit. Er scheut sich nicht, Dinge anders zu machen – und das ist für mich ein Zeichen von Stärke“, freut sich Lehmann auf die neue Herausforderung.