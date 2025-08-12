Angler zieht leblosen Mann aus Wasser in NÖ: Tot

Ein 85-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem Badeunfall in Neu-Baumgarten im Bezirk Tulln in Niederösterreich gestorben. Ein Angler entdeckte eine auf dem Wasser treibende Person und zog den Pensionisten heraus.
Der bestürzende Vorfall hatte sich in der Gemeinde Sitzenberg-Reidling ereignet. Eine Person verlor beim Baden plötzlich das Bewusstsein und trieb auf dem Wasser. Ein Angler in der Nähe beobachtete den Vorfall und setzte die Rettungskette in Gang. Anschließend zog er den 85-Jährigen aus dem Wasser.
Feuerwehr, Rettung, Polizei sowie ein Rettungshubschrauber des ÖAMTC waren am Unfallort im Einsatz, um das Leben des 85-Jährigen zu retten. Die Reanimationsversuche der Rettungskräfte am Ufer blieben aber leider erfolglos, teilte die Polizei mit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.