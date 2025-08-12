Angler zieht leblosen Mann aus Wasser in NÖ: Tot

Der bestürzende Vorfall hatte sich in der Gemeinde Sitzenberg-Reidling ereignet. Eine Person verlor beim Baden plötzlich das Bewusstsein und trieb auf dem Wasser. Ein Angler in der Nähe beobachtete den Vorfall und setzte die Rettungskette in Gang. Anschließend zog er den 85-Jährigen aus dem Wasser.