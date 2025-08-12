Vorteilswelt
Witwe wird TV-Star

Simone Lugner bekommt eigene Sendung auf ATV

Adabei Österreich
12.08.2025 09:55

Ein schwerer Tag für Simone Lugner (43). Am ersten Todestag von Society-Tycoon Richard „Mörtel“ Lugner (†91) sprach sie bei Puls 4 über ihre Trauer, den erbitterten Streit mit der Familie – und ihre neue TV-Zukunft.

„Es ist kein schöner Tag, natürlich. Aber ein bisschen besser als vor einem Jahr“, so Simone über den Verlust. „Damals wurde er aus meinem Leben gerissen – und ich aus meinem.“

Streit um die Villa
Gegen Simone läuft eine Räumungsklage. „Für mich ist es mein Zuhause. Ich bin zu meinem Mann gezogen, habe mein altes Daheim verlassen. Und jetzt wollen mir fremde Menschen das wegnehmen. Selbst sein Grab hat er extra so gewählt, dass wir uns nahe sind – das wäre dann auch alles weg.“

Mit der Lugner-Familie herrscht Funkstille. Ihrer Meinung nach wäre eine schnelle Einigung sinnvoll. „Dann könnte jeder seiner Wege gehen“, ohne jemals darüber wieder nachzudenken. 

Neue Liebe? Richard habe ihr schon zu Lebzeiten gewünscht, dass es ihr gut geht – auch mit neuer Beziehung. „Aber heute begehe ich den Tag allein, in Stille und Dankbarkeit.“

Jetzt wird sie TV-Star!
Ganz am Ende verrät sie, dass sie endlich einen Job gefunden hat. Simone Lugner: „Er hatte ja immer so Sendungen – und jetzt habe ich meine eigene Sendung auf ATV! Ich bin ehrlich, authentisch – und meine Gäste sind sind ein bisschen mehr crazy als ich.“ Sie verspricht: „Die Zuschauer sehen mich und mein Leben.“

