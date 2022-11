Nehammer in Belgrad: „Kein ,Asyl à la carte‘ mehr“

Graue Wolken hängen am Mittwoch über Belgrad beim Treffen zwischen Nehammer, Vučić und Orbán. Durch eine Absichtserklärung zwischen den Ländern über verstärkten Grenzschutz soll die Zahl der Asylanträge auch in Österreich eingedämmt werden. Alles nur graue Theorie? Für Nehammer ist „das Asylsystem der Europäischen Union gescheitert." Einzelstaaten sind gezwungen, neue Formen der Partnerschaften zu finden“, betonte er. Willkommen heißt er hingegen Serbiens Bestreben, die visafreie Einreise abzuschaffen. Über den Flugweg kommen vor allem Flüchtlinge aus Indien und Tunesien, sie sind nach den Afghanen und Syrern die größte Gruppe an Asylwerben: So waren es 2022 rund 15.000 Asylanträge von Indern und 11.400 aus Tunesien.