60 Polizisten sollen Geflüchtete in Ungarn stoppen

Ungarn: Kaum Chancen für Asylsuchende

Für Asylsuchende ist es in Ungarn kaum möglich, einen Antrag zu stellen. Österreich müsse indes seine Grenze schützen, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag in der ORF-Pressestunde. „Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, um den Ungarn zu helfen“, sagte Nehammer in Bezug auf die „gemeinsame Polizeiaktion“.