Alkolenker (40) am Berg abgestürzt – Hund vermisst

Das Auto kam im steilen Gelände schließlich auf den Rädern zum Stillstand. Der verletzte Fahrer habe sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien können. Er wurde von der Crew des alarmierten Notarzthubschraubers „RK-2“ vor Ort erstversorgt. Jede weitere Untersuchung bzw. eine die Einlieferung ins Krankenhaus habe der 40-Jährige verweigert.