„Wegen Marko“: Herzog kündigt Polsters Comeback an

Ein Comeback von Toni Polster in der Nationalmannschaft? Eine romantische Vorstellung wär‘s ja schon, die Kumpel Andi Herzog als Social-Media-Gag augenzwinkernd in die virtuelle Welt hinausträgt.
Hintergrund: Die „Krone“ kündigte am Montag via Social Media „etwas Großes“ an. In den Hauptrollen beim Event am 15. November in Deutschkreutz im Burgenland: Andi Herzog und Toni Polster. Was genau da auf die Fußballfans zukommt? Wird demnächst groß posaunt (Termin unbedingt vormerken!). Derweil laufen auf „Social“ die Spekulationen heiß – in die sich die beiden Großmeister des Kicks und des Wiener Schmähs genussvoll einklinken. Auf die Frage einer Userin, was es mit dem (jetzt schon sagenumwobenen) Event auf sich hat, antwortet zunächst Toni Polster: „Lass dich überraschen!“ Herzog dribbelt gleich verbal mit und verkündet: „Tonis Comeback! Er braucht noch ein paar Tore wegen Marko“.
Mit (offiziellen) 44 Toren ist Toni Polster aktuell ÖFB-Rekordtorschütze. Marko Arnautovic pirscht sich aber im Eiltempo an die Marke heran, hält – bei jetzt schon 30 Spielen mehr – bei 41 „Netzen“. „Marko wird den Rekord knacken“, hatte Polster zuletzt selbst immer wieder gesagt. Ob er deswegen tatsächlich noch einmal den Nationalteamdress überstreifen wird, darf als dezent unwahrscheinlich eingestuft werden.
15. November, Deutschkreutz
Ganz im Gegensatz zu seinem Auftritt im Doppelpack mit Andi Herzog am 15. November im Vinatrium in Deutschkreutz im Mittelburgenland. Alle Infos und Ticket-Erwerbsmöglichkeiten wird die „Krone“ demnächst groß präsentieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.