„Wegen Marko“: Herzog kündigt Polsters Comeback an

Hintergrund: Die „Krone“ kündigte am Montag via Social Media „etwas Großes“ an. In den Hauptrollen beim Event am 15. November in Deutschkreutz im Burgenland: Andi Herzog und Toni Polster. Was genau da auf die Fußballfans zukommt? Wird demnächst groß posaunt (Termin unbedingt vormerken!). Derweil laufen auf „Social“ die Spekulationen heiß – in die sich die beiden Großmeister des Kicks und des Wiener Schmähs genussvoll einklinken. Auf die Frage einer Userin, was es mit dem (jetzt schon sagenumwobenen) Event auf sich hat, antwortet zunächst Toni Polster: „Lass dich überraschen!“ Herzog dribbelt gleich verbal mit und verkündet: „Tonis Comeback! Er braucht noch ein paar Tore wegen Marko“.