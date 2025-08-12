Dunkelheit, Flimmern, Alarm! Chaos in Cincinnati

Fünf Minuten später ging dann schließlich auch noch der Feueralarm an – es konnte aber gleich Entwarnung gegeben werden. Nach einer erneuten Unterbrechung konnte das Spiel schließlich zu Ende gespielt werden. Sinner setzte sich mit 6:2, 7:6 (8:6) durch und erklärte anschließend grinsend: „Es war ein sehr schwieriger Tag im Büro.“