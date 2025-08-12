Dunkelheit, Flimmern, Alarm! Chaos in Cincinnati

Das Tennisturnier in Cincinnati hatte mit Problemen zu kämpfen – auch die Partie von Jannik Sinner war davon betroffen. Nach einem Stromausfall ging es mit weiteren Problemen holprig weiter.
Zuerst gab es einen großflächigen Stromausfall – 75 Minuten mussten die Tennis-Profis warten, bis es wieder weitergehen konnte. Doch auch anschließend lief es nicht nach Plan, wie auch der Weltranglistenerste zu spüren bekam.
Denn das Match von Jannik Sinner gegen Gabriel Diallo aus Kanada musste mehrmals unterbrochen werden. Zuerst flimmerten LED-Bildschirme am Spielfeldrand und störten die beiden Tennis-Profis. Das Spiel musste unterbrochen werden.
„Schwieriger Tag im Büro“
Als man dieses Problem in den Griff bekommen hatte, folgte das nächste. Das Hawk-Eye-System fiel aus. Es folgte eine weitere Unterbrechung, bis sich Sinner und Diallo darauf einigten, ohne technische Hilfsmittel weiterzuspielen.
Fünf Minuten später ging dann schließlich auch noch der Feueralarm an – es konnte aber gleich Entwarnung gegeben werden. Nach einer erneuten Unterbrechung konnte das Spiel schließlich zu Ende gespielt werden. Sinner setzte sich mit 6:2, 7:6 (8:6) durch und erklärte anschließend grinsend: „Es war ein sehr schwieriger Tag im Büro.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.