Mutter: „Pony meiner Tochter an Löwen verfüttert“

Diverse Behandlungen waren erfolglos geblieben, der Tierarzt riet zum Einschläfern. Stattdessen brachte die 44-Jährige das Pony nach Aalborg, wo es getötet und zu Raubtierfutter wurde: „Das mag zwar im ersten Moment sehr dramatisch und bizarr klingen, aber es ist ja nicht so, dass die Tiere lebend an die Raubkatzen verfüttert werden.“ Das Pony wäre so und so eingeschläfert worden und sie bereue den Schritt keinesfalls, betont Pernille Sohl.