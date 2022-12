Zigarettenautomat geplündert: Quartett entlarvt

Auch Schmuck sichergestellt

„Um 4 Uhr konnte das Fluchtauto von einer Diensthundestreife in Brixlegg angehalten werden“, informieren die Ermittler. In dem Pkw befanden sich drei Einheimische im Alter von 21 bis 28 Jahren sowie ein 34-jähriger Serbe. Sie wurden auf der Stelle festgenommen. In dem Auto fanden die Ermittler neben Zigaretten und Bargeld auch Schmuck. Weitere Ermittlungen folgen.