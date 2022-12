Fahrzeug hob ab: Lenker von Klein-Lkw verletzt

Am Montag gegen 12 Uhr kam es zu dem verheerenden Unfall in Karbach in der Marktgemeinde Straden. Ein Lenker war mit seinem Klein-Lkw von der L 233 abgekommen und wurde durch die hohe Geschwindigkeit über eine Einfahrt katapultiert. Das Fahrzeug schlitterte danach mit dem Vordergestell in einen tiefen Graben und kam letztlich auf dem Dach zu liegen.