Ein Nationalrats-Jubiläum mit zwei langen Bärten

Ein verschwundenes Korrektiv

Keck kann das Kompliment an den ÖAAB-Chef nicht ganz zurückgeben: „Wir haben in der großen Koalition einige sehr positive Dinge in der Sozialpolitik gemeinsam ausverhandelt. Er war kein einfacher Verhandlungspartner, aber mit mir und der SPÖ als Korrektiv ist doch immer was Brauchbares dabei herausgekommen. Leider ist dieses Korrektiv 2017 (die ÖVP wechselte aus der großen Koalitioon zuerst zur FPÖ, dann zu den Grünen, Anm.) abhandengekommen, und seitdem offenbart er ganz andere Seiten. Ich wünsche ihm daher, dass er seine soziale Seite wiederentdeckt und dementsprechend politisch agiert.“