In Tirol leidet auch Christkind unter der Teuerung

In unzähligen Haushalten in Tirol wird in nicht ganz zwei Wochen wieder das Lied „Stille Nacht“ erklingen. Doch wie wird die Bescherung angesichts der Teuerungs- und Inflationswelle heuer ausfallen? Das hat das Forschungsinstitut IMAD im Auftrag der „Tiroler Krone“ erhoben. Zwischen dem 5. und 7. Dezember wurden 600 Personen im Alter ab 16 Jahren mit Onlinebefragung und Rep-Calls befragt.