Wie das Kärntner Kinderstipendium Eltern entlastet

Im kommenden Jahr wird Kärnten 90 Millionen Euro für die Elementarbildung ausgeben. Damit werden zwischen Mölltal und Lavanttal, Eisenkappel und Friesach 521 Gruppen in Kindergärten, 20 in Kinderkrippen und 223 in Kindertagesstätten finanziert. Insgesamt besuchen 19.044 Mädchen und Buben die Einrichtungen; die Betreuungsquote beträgt bei den unter Dreijährigen 27,7 Prozent, bei den Fünfjährigen 98,5 Prozent – Tendenz aufgrund der neuen Förderung weiter steigend.