Kärntner Kinderstipendium für Familien

Den kleinen Künstlern winken tolle Preise

Eine Jury wird sich alle Einsendungen genau ansehen - schließlich werden auch tolle Preise verlost. Mitmachen bringt also nicht nur Spaß, sondern lohnt sich auch noch in jedem Fall. Unter anderem gibt es Pferdekutschenfahrten für die ganze Familie mit Bauernjause in der Pritzhütte auf dem Katschberg, Besuche am Katschberger Adventweg, Familienrodeln mit Verpflegung auf der Gamskogelhütte und Familienfondues in der „Ainkehr“ am Katschberg.



Weiters warten Winter Kärnten Cards, Familienfrühstückskörbe von der Kärntnermilch, Einkaufsgutscheine für die Fussl Modestraße und Familiengeburtstagspartys im Planet Lollipop im Villacher Atrio.